Thiem supera Medvedev e encara Zverev na final do US Open

Em um dos melhores jogos deste US Open, o austríaco Dominic Thiem derrubou o russo Daniil Medvedev na noite desta sexta-feira e conquistou a vaga em sua quarta final de Grand Slam. O segundo cabeça de chave em Nova York venceu o terceiro por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 7/6 (9/7) e 7/6 (7/5), em 2h55min de partida.

Atual número três do mundo, o austríaco se tornou o principal favorito ao título com a desclassificação do sérvio Novak Djokovic, líder do ranking, nas oitavas de final. Na decisão, marcada para domingo, Thiem vai enfrentar o alemão Alexander Zverev, que eliminou também nesta sexta o espanhol Pablo Carreño Busta por 3 a 2, de virada.

Thiem e Medvedev fizeram um dos confrontos mais esperados da competição, carente do talento e do carisma dos ídolos Roger Federer e Rafael Nadal. Os tenistas mais jovens vêm sendo apontados como dois fortes candidatos a se tornarem sucessores dos veteranos no futuro.

E, nesta sexta, não fizeram feio. A partida foi marcada por belas e longas trocas de bola, jogadas mais arriscadas, como lobby e deixadas na rede. Thiem foi ligeiramente superior ao longo de toda a partida, mas o placar não sugere facilidade. O rival russo era o único tenista da chave a não perder sets até então.

E só não teve mais sucesso nesta sexta porque o austríaco exibiu incrível disciplina tática nas quase três horas de jogo. Thiem mostrou seu vasto repertório de variações, com slices e forehands potentes no fundo de quadra, além de sólida defesa, atravessando os cantos da quadra com rapidez. Com frequência, insistia no backhand do russo, que não era seu golpe mais forte.

A estratégia deu certo. No primeiro set, obteve duas quebras de saque e não teve o serviço ameaçado em nenhum momento. A parcial destoou do restante do jogo. No segundo set, Medvedev chegou a sair na frente, com uma quebra de vantagem. Mas acabou cedendo a igualdade. E, num equilibrado tie-break, Thiem elevou ainda mais o nível e levou a melhor.

Após abrir 2 a 0 no placar, o austríaco recebeu atendimento médico em quadra, exibindo dores no pé direito. No entanto, não sofreu efeitos do problema físico em seu jogo. Pelo contrário, seguia exibindo grande preparo físico.

No terceiro set, o roteiro foi semelhante ao do segundo. O russo abriu rápida vantagem, com 3 a 0 no marcador. Desta vez, o austríaco sofreu mais para devolver a quebra de serviço, somente no nono game. Mas foi o suficiente para forçar novamente o tie-break, em que mostrou mais uma vez superioridade.

Com o resultado, Thiem fará a segunda final de Grand Slam no ano. No Aberto da Austrália, foi batido por Djokovic. Antes, ele foi duas vezes vice-campeão de Roland Garros, perdendo para Nadal nas duas decisões. Sem os medalhões pela frente, o austríaco terá chance preciosa para enfim faturar seu primeiro Major da carreira.

