Thiaguinho tem trajetória de sucesso homenageada em especial da Globo

admin3 10/08/2022 - 18:31 Compartilhe

Um dos nomes mais celebrados da música brasileira, Thiaguinho está completando 20 anos de carreira, em uma trajetória que o colocou no topo entre os sambistas e pagodeiros. E será essa sua escalada que ganha homenagem no especial Som Brasil Apresenta: Meu Nome é Thiaguinho, produzido pela equipe do Conversa com Bial e que será exibido nesta quarta, 10, após a novela Pantanal.

Neste especial Som Brasil Apresenta: Meu Nome é Thiago André, Thiaguinho conversa com Pedro Bial, canta sucessos de sua carreira que o colocaram no patamar que está, como ídolo e um artista renomado. Para contar essa história, a produção resgatou material de arquivo, com fotos, vídeos, shows. Atração marca ainda o retorno do Som Brasil e a volta dos programas com pegada musical.

Thiago André Barbosa nasceu em 11 de março de 1983, na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, e, como muitos outros artistas, começou a se interessar por música ainda pequeno. Aos 12 anos, tocando na igreja em que a mãe cuidava do coral. Nessa época tomou gosto pelo violão e aprendeu a tocar o instrumento com Isabella Ribeiro. Mas o amor foi transferido para o cavaquinho na adolescência.

E foi a partir daí, com essa paixão pelo cavaquinho, que Thiaguinho partiu para o pagode e tinha em na cabeça que seria esse o gênero escolhido seria o pagode. Com 18 anos, o cantor apostou suas fichas no programa Fama, em 2002, que era um show de talento da Globo, o que o tornou conhecido pelo público. Foi na atração, aliás, que o nome no diminutivo surgiu, de uma sugestão da apresentadora Angélica.

Logo na sequência, o pagodeiro, aos 20 anos, entrou para o grupo Exaltasamba, no qual ficou entre 2003 e 2012. Nesse mesmo ano, lançou o primeiro álbum e DVD solo, Ousadia & Alegria, que inclusive ganhou indicação para o Grammy. Thiaguinho caminhou assim, de sucesso em sucesso, como foi o caso do seu terceiro álbum Hey, Mundo!, de 2015, que ganhou certificação de platina por ter atingido as 160 mil cópias vendidas.