Thiaguinho sobre momentos picantes com a namorada Carol Peixinho: ‘Voz e violão sem roupa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2023 - 12:15 Compartilhe

Thiaguinho, que foi um dos convidados da segunda temporada do programa ‘Pipoca da Ivete’, da Globo, que estreou no domingo, 17, revelou detalhes picantes de seu namoro com a ex-BBB Carol Peixinho.

+Antes de possível romance com ex-assessor, filho 04 de Bolsonaro namorou estudante de medicina

Na atração, Ivete Sangalo questionou o cantor se ele cantava para a namorada. Thiaguinho disparou: “Claro que eu canto pra ela. Aquele voz e violão sem roupa (risos)”. A apresentadora brincou. “Adoro! Só no badalo, hein, Thiaguinho!”.

Thiaguinho ainda falou como foi o seu primeiro beijo com Carol. “Nós nos conhecemos em São Paulo, e o primeiro beijo aconteceu na casa de uns amigos. Nós compartilhávamos um sorvete, até que rolou”.

O casal assumiu o namoro em fevereiro de 2022.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias