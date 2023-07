Thiaguinho se esquiva de Neymar após polêmica de traição e briga em show; entenda

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 03/07/2023 - 12:09 Compartilhe

Se já não bastasse as diversas modelos e influenciadoras que usaram a internet para expor mensagens que receberam de Neymar, mesmo ele estando namorando com Bruna Biancardi, que está grávida do segundo filho dele, o craque do PSG se envolveu numa nova polêmica.

Na noite de domingo (2), o menino Ney marcou presença na ‘Tardezinha’, evento promovido pelo cantor Thiaguinho, que aconteceu em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Na ocasião, o jogador acabou se envolvendo em uma briga, e partindo para cima de um convidado.

Nas imagens, que foram divulgadas pelo jornalista Luiz Bacci nas redes sociais, seguranças precisaram entrar em ação na tentativa de conter o jogador. No momento da confusão, Neymar estava acompanhado de Biancardi e de seus amigos, os famosos parças.

Diante de todas essas polêmicas de traição e da briga da qual Neymar se envolveu no show, uma fonte de IstoÉ Gente informou que Thiaguinho, que é amigo pessoal do atleta, não quis ter seu nome atrelado a ele, com isso, evitou postar foto ao lado de Neymar em suas redes sociais, assim como fez com outros artistas que estiveram na ‘Tardezinha’.

Outro motivo para Thiaguinho não querer ser associado a Ney, é que o craque, que ainda subiu ao palco para cantar, foi vaiado pelo público, causando uma verdadeira saia-justa ao pagodeiro.

Vale ressaltar que quem conhece Thiaguinho sabe o quanto ele é discreto em sua vida pessoal, não gosta de confusão e de se envolver em polêmicas.

