Thiaguinho revela desejo de ser pai e diz que ‘está na hora’

O cantor Thiaguinho, 41 anos, confessou ter o desejo de ser pai e avalia que já está na hora de fazer a família crescer. Ele namora há três anos a influenciadora e ex-BBB Carol Peixinho, 39. Antes, o artista foi casado com a atriz Fernanda Souza, 40, com quem mantém amizade.

“Está na hora já, né?! Sempre fui muito família e sempre tive muita vontade de ter filho. Acho que vai ser um amor importante para minha vida. Fora o crescimento que vou ter como pessoa”, disse o cantor durante entrevista no programa “Conversa com Bial” (TV Globo) que foi ao ar na noite da última sexta-feira, 4.

Curioso para saber se o casal está empenhado em realizar esse sonho, o apresentador Pedro Bial questionou sobre os planos.

“Estão trabalhando para isso?”, disparou o comandante da atração, arrancando risadas do artista.

Thiaguinho entrou na brincadeira ao procurar descobrir se o horário era impróprio para expor certas coisas na TV.

“Que horas é o programa mesmo?”, divertiu-se ele.

Ainda durante o programa, Thiaguinho falou sobre sua viagem à Angola, na África, e contou o quanto ela foi importante para superar traumas do passado ligados ao preconceito racial.

“A Angola tem essa conexão, por falarem a nossa língua, mas eu indico principalmente para quem é preto e mora no Brasil e não teve essa oportunidade de ver de perto o que é a África”, sugeriu o artista.

“Durante muito tempo, principalmente na infância e na adolescência, sofri de baixa autoestima por episódios de racismo e eu me sentia menor”, admitiu o pagodeiro.

“O que acontece no entorno e as coisas que você vai vendo, vão te sufocando. O samba me ajudou muito nisso, inclusive! E com o tempo fui aumentando a minha autoestima, na verdade, fui criando essa minha autoestima. A minha ida para África foi mais um momento, um pontinho para esta autoestima”, analisou ele.

