Thiaguinho lança série documental no YouTube “Tardezinha pela vida inteira”

Na noite de terça-feira, 30, o cantor Thiaguinho, 40, anunciou o lançamento da série documental “Tardezinha pela vida inteira”, que estreou, às 21h, em seu canal do YouTube. Na plataforma, foram disponibilizados os cinco primeiros episódios do audiovisual da maior turnê brasileira do entretenimento e da música.

Dividido em 10 capítulos, a série desvenda os bastidores do evento com 30 edições, que recebeu cerca de 650.000 pessoas. São histórias emocionantes de fãs, depoimentos dos artistas que participaram da festa, dos profissionais do planejamento e produção da turnê. Cada episódios têm duração de aproximadamente 30 minutos, que ainda contam com performances musicais do cantor e participações especiais.

O lançamento ainda contou com uma première no São Paulo, que teve a presença de Thiaguinho e convidados especiais. Durante o evento, foi apresentado um compilado dos episódios disponíveis, totalizando 1 hora e 40 minutos de duração.

DOCUMENTÁRIO – TARDEZINHA PELA VIDA INTEIRA – EPISÓDIOS:

Ep 01 – A Volta no Parque Olímpico

Ep 02 – Abril – Vitória, Teresina, Maceió e Curitiba

Ep 03 – Maio – Fortaleza e Recife

Ep 04 – Junho – Belém e Tour Internacional (Lisboa/Miami)

Ep 05 – Julho – Niterói, São Luiz, Campinas e Brasília

Ep 06 – Agosto – (Será divulgado em 21/02)

Ep 07 – Setembro – (Será divulgado em 21/02)

Ep 08 – Outubro – (Será divulgado em 21/02)

Ep 09 – Novembro (Será divulgado em 21/02)

Ep 10 – Dezembro – (Será divulgado em 21/02)

O sucesso da Tardezinha

Nos dias 16 e 17 de dezembro do ano passado, a Neo Química Arena, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, foi palco do encerramento da Tardezinha, projeto idealizado em 2015 po Thiaguinho e o ator Rafael Zulu, que arrastou milhares de pessoas.

O evento realizou shows em 25 cidades brasileiras e duas apresentações no exterior, sendo uma em Miami, nos Estados Unidos, e a outra em Lisboa, capital Portugal. Foram 750 mil ingressos vendidos e 180 horas de espetáculo. A volta da Tardezinha foi anunciada em setembro de 2022 e no mesmo ano os ingressos começaram a ser vendidos, esgotando rapidamente.

A capital paulista foi um exemplo do fenômeno do evento. Em outubro, 60 mil pessoas foram ao Anhembi prestigiar Thiagunho -, sem contar o show que ele realizou em Ribeirão Preto para 25 mil espectadores. Já na Neo Química Arena, cerca de 40 mil pessoas lotaram o estádio nos dois dias de evento.

