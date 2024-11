Thiaguinho faz visita surpresa a Preta Gil, internada no hospital: ‘Te amo’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/11/2024 - 20:07 Para compartilhar:

A cantora Preta Gil, 50 anos, recebeu uma visita para lá de especial, na tarde desta terça-feira, 12, no hospital, onde permanece internada em observação. No dia anterior, ela informou a seus seguidores nas redes sociais que precisou voltar à unidade médica 24 horas após receber alta.

A visita surpresa foi feita por ninguém menos que o cantor Thiaguinho e o momento foi compartilhado nos Stories do Instagram da artista. Nas imagens, o pagodeiro aparece fazendo brincadeira de esconde e mostra, na entrada do quarto do hospital onde ela está internada, sugerindo que Preta deveria adivinhar quem chegou para vê-la.

E ela acerta. “Thiago André”, diz ela no vídeo, arrancando risadas dos amigos que estão ali fazendo companhia para ela.

“Ele veio me ver. Te amo, Thiaguinho!”, escreveu ela ao compartilhar o registro.

No domingo, 10, a filha de Gilberto Gil anunciou alta médica após ter passado por uma cirurgia devido a cálculos renais, que obstruíram o cateter que ela precisa usar durante o tratamento contra o câncer. Mas, pouco após chegar em casa, ela sentiu fortes dores e, em menos de 24 horas de alta, ela deu entrada novamente no hospital.

Preta está em tratamento contra o câncer, que voltou esse ano em quatro lugares após ela ter se curado, no ano passado, de um tumor diagnosticado em janeiro de 2023.