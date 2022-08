Thiaguinho e Carol Peixinho abrem álbum de viagem para o Ceará e encantam seguidores

Da Redação 15/08/2022 - 22:57 Compartilhe

A viagem de Thiaguinho e Carol Peixinho tem rendido ótimas fotos. Nesta segunda (15), o cantor publicou algumas fotos com a amada, com “feliceará” escrito na legenda.

Os fãs se derreteram. “Vocês são muito lindos juntos, consigo sentir daqui a energia de tanta felicidade!”, disse uma seguidora. “Meu coração não aguenta essas belezuras”, comentou outra. “Que momento”, escreveu mais uma.

Nos stories, o artista está celebrando o lançamento do novo álbum “Nome É Thiago André”. Os fãs estão se divertindo com as músicas e até se emocionando com a letra inspiradora de “Vencedor”

