Thiaguinho é ‘cancelado’ em dia de aniversário após surgir com ex-BBBs polêmicos: ‘Decepção’

Na manhã desta segunda-feira, 11, o cantor Thiaguinho, que completou 41 anos de idade, usou as suas redes sociais para compartilhar com os seguidores que celebrou a data especial com as pessoas que ama. No Instagram, ele postou alguns registros ao lado da família, do amigo de longa data Rodriguinho, da namorada Carol Peixinho, e de sua ex-mulher, a apresentadora Fernanda Souza.

“E hoje é meu dia de comemorar a vida!!! E de comemorar a sorte que tenho de viver essa vida que vivo!. Rodeado de amor e carinho por todos vocês. Super obrigado por todas as mensagens, por todas as manifestações de carinho nesse dia tão especial. Me emociono demais com os textos e vídeos de vocês… Mas agradeço mais ainda pelo carinho que vocês tem por mim TODOS OS DIAS da minha vida!! Beijo gigante pra esses amigos que não deixaram passar batido essa data especial e vieram me dar um beijo… Amo vocês!”, escreveu o pagodeiro nas redes sociais.

Thiaguinho é ‘cancelado’

A publicação de Thiaguinho acabou viralizando na internet e alguns internautas acabaram ‘cancelando’ o cantor por ele ainda manter amizade com Rodriguinho, que recentemente deixou o BBB24 de forma negativa – após gerar polêmica ao fazer comentários relacionados ao corpo da modelo Yasmin Brunet, ter falas graves contra o participante Davi e desprezar shows de artistas convidados para animar o reality show da Globo.

Nego Di

No último final de semana um encontro inusitado reuniu Nego Di, participante do “BBB21“, Rodriguinho e Thiaguinho. O humorista esteve em uma “resenha” na casa do ex-vocalista de Os Travessos, em São Paulo, e fez alguns registros do encontro nas redes sociais.

Nego Di foi eliminado do BBB com o segundo maior recorde de rejeição (98,76%). O primeiro foi de Karol, com 99,17%. Já Rodriguinho deixou o “BBB 24” com 78,23% dos votos.

“Thiaguinho deve ser igual esses dois, como pode ter esse tipo de amizade?”, comentou um usuário na web. “Olha bem as suas amizade, Thiaguinho”, aconselhou outro. “Que recepção, sempre gostei de você, não acredito que você tem amizade com o Nego Di e Rodriguinho”, disparou um terceiro ex-fã.

Thiaguinho opinou sobre comportamento de Rodriguinho no ‘BBB24’

Durante os bastidores do “Festival de Verão 2024”, em Salvador, Thiaguinho foi questionado por uma jornalista sobre o comportamento de Rodriguinho durante as festas no BBB.

“Sabia que ia sobrar pra mim. Acho que todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade, mas obviamente que eu tenho minhas opiniões em relação às atitudes dos meus amigos, só que prefiro falar a ele pessoalmente”, respondeu ele na ocasião.

