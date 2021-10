Thiaguinho almoça com Fafá de Belém e família

Thiaguinho aproveitou sua viagem por Belém para almoçar com uma amiga querida: Fafá de Belém. O cantor curtiu uma refeição ao lado da artista e a filha Mari Belém.

+ Duda Reis se muda para São Paulo e conta detalhes no Instagram

+ A Fazenda: Erika detona Tati Quebra Barraco após ser eliminada de reality

“Com a Fafá, em Belém! E com a Mari também… Belém! E com o Saulo, na Casa do Saulo! Foi assim!”, disse Thiaguinho nas redes sociais.

Confira:

Instagram will load in the frontend.

Saiba mais