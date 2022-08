Thiaguinho aceita convite surpresa de Ferrugem para se apresentar no Rock in Rio

Da Redação 10/08/2022 - 5:50 Compartilhe

Thiaguinho recebeu um convite surpresa nesta terça-feira (9) para se apresentar no Rock in Rio. O cantor estava em uma live com o pagodeiro Ferrugem, que é embaixador do Espaço Favela Rock in Rio 2022 no Instagram.

No momento do convite, a live estava sendo assistida por mais de 3 mil pessoas simultaneamente e Ferrugem convidou o sambista para tocar no festival no dia 10 de setembro.

“Tenho certeza de que vai ser lindo porque toda vez que a gente está junto é sempre lindo. Que momento! Quando a gente está junto faz de tudo para um assistir ao show do outro. Existe uma admiração e uma torcida mútua. Poder levar nossa amizade e união para o palco do Rock in Rio é muito bacana. Tava mais do que na hora do pagode chegar no Rock in Rio”, disse Thiaguinho.

“Toda vez que a gente está nos palcos ou nos festivais, isso me traz uma coisa boa. Eu prefiro ainda tocar depois de você porque recebo toda essa energia que você me transmite. Vai ter samba na Cidade do Rock. A gente vai parar tudo naquele lugar”, disse Ferrugem.