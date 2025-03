Thiaguinho abre álbum de viagem ao Marrocos com Carol Peixinho: ‘Tempo de descanso’

Thiaguinho e Carol Peixinho aproveitaram uns dias de descanso e partiram em viagem ao Marrocos, no continente africano. Neste domingo, 23, o cantor abriu o álbum de registros do casal em passeios pelo país, no Feed do Instagram, e mostrou as maravilhas e encantos do lugar.

De férias, o pagodeiro aproveitou momentos de descanso ao lado da amada. Após passar pela Espanha, o casal partiu em direção ao Norte da África.

+Cauã Reymond explica como a perda da mãe transformou sua relação com a saúde

+Após divórcio com Ben Affleck, Jennifer quer namorar ‘caras comuns’, diz revista

“Saalam uwaleekum – Que a paz esteja com você! Aproveitei o tempo de descanso pra conhecer esse país maravilhoso que é Marrocos!”, escreveu o cantor na legenda da publicação com um álbum de registros, entre cliques e vídeo.

“Encantado por Marrakech e o Deserto de Agafay! Cultura, culinária, fé, história… Um prazer conhecer mais um país africano!”, completou ele.

Além de visitar mesquitas no país majoritariamente muçulmano, o casal passou dias em um hotel de luxo no deserto e passeou pelos tradicionais mercados de rua.

A ex-BBB Carol Peixinho e Thiaguinho estão juntos desde outubro de 2021, mas somente assumiram a relação em fevereiro do ano seguinte.