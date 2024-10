Thiago Wild sofre contra 650º do mundo, mas vence e avança no quali da Antuérpia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2024 - 20:14 Para compartilhar:

Vindo de uma sequência irregular de torneios, Thiago Wild sofreu neste domingo diante do número 650 do ranking, mas conseguiu avançar no qualifying do Torneio da Antuérpia, de nível ATP 250. Ele superou o belga Emilien Demanet, de virada, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/5) e 6/4, em quase três horas de partida.

“O primeiro jogo é sempre uma incógnita e o garoto estava jogando solto. Mas valeu a luta, a resiliência e conseguir ficar competitivo até o final. Seguimos trabalhando que tem mais um jogo para entrar na chave”, comentou o brasileiro, após superar o adversário de apenas 19 anos.

Wild vai enfrentar na segunda-feira o estoniano Mark Lajal, de 21 anos e 226º do ranking da ATP. O brasileiro, 88º do mundo, busca a segunda vitória na competição para furar o quali e entrar na chave principal.

Se confirmar o favoritismo, o tenista brasileiro vai se juntar ao compatriota Thiago Monteiro, que entrará direto na chave principal. Monteiro, número 1 do País e 77º do mundo, estreará contra o argentino Mariano Navone, 38º do ranking.