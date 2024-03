Thiago Wild sai na frente, sofre virada de Nicolás Jarry, e está fora do Masters de Miami

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/03/2024 - 23:42 Para compartilhar:

Em um jogo com direito a paralisação por causa da chuva e ainda uma contusão em meio à disputa, que custou ao brasileiro até atendimento médico, Thiago Wild acabou eliminado do Masters 1000 de Miami ao perder de virada para Nicolás Jarry por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (1 a 7), 7/5 e 6/3 em 2h57.

O duelo foi marcado pelo equilíbrio desde o início, onde os tenistas não cometeram erros e foram confirmando seus serviços com um tênis de alto nível, que por várias vezes arrancou aplausos e muita gritaria da torcida.

No final, valeu a maior concentração do chileno que, com a vitória, segue na competição. O mau tempo mais uma vez ameaçou a realização do confronto. Durante o set inicial, os tenistas tiveram a partida interrompida para a secagem da quadra.

O primeiro momento decisivo aconteceu quando o jogo estava empatado 5 a 5, surgiu o momento de maior tensão no set inicial.

A disputa foi para o break point e Jarry por duas vezes teve a chance de quebrar o serviço. Contando com o apoio da torcida, Thiago manteve o rival no fundo da quadra e salvou o sexto break point. Na sequência, o brasileiro conseguiu confirmar o serviço e fez 6 a 5.

Jarry voltou a deixar tudo igual novamente, mas um drama ficou reservado para o brasileiro. Thiago caiu na quadra e machucou a mão direita. Sentindo muitas dores, ele precisou de atendimento médico e a partida foi interrompida.

A disputa do tie break ficou na medida para o paranaense. Com um saque potente, ele logo abriu uma boa vantagem com o chileno completamente desconcentrado. Variando os golpes, emplacou um 7 a 1 para definir a primeira parcial a seu favor.

O segundo set teve início com mais trocas de bolas. Mas num jogo de detalhes, um erro acabou sendo decisivo. Precisando confirmar o serviço para igualar o placar em 6 a 6, Thiago falhou em uma devolução e permitiu a Jarry confirmar o ponto e fechar o segundo set em 7 a 5, empatando a partida em 1 a 1 já com 2h14 de duração.

Adaptados à situação do jogo, a concentração em cada lance passou a ser fundamental. Apesar de paciente, Thiago facilitou em suas devoluções. Jarry quebrou o serviço e fez 4 a 2 no terceiro set . O chileno aumentou a vantagem e ganhou o terceiro set por 6/3, definindo a vitória por 2 sets a 1.

Na próxima fase, Jarry vai enfrentar o norueguês Cásper Ruud, que venceu o espanhol Alejandro Davidoch Fokina por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4.

