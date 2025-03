Thiago Wild perde de Stefanos Tsitsipas em ensaio para a Copa Davis e está fora de Indian Wells

Thiago Wild está fora do ATP 1000 de Indian Wells. O brasileiro foi derrotado pelo grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4 nesta sexta-feira. João Fonseca agora é o único representante do País no torneio. O jovem prodígio irá enfrentar o britânico Jack Draper, número 14 do mundo, neste sábado, pela segunda fase do torneio, ainda sem horário definido.

Wild havia classificado para a partida de hoje após salvar dois match points contra o francês Alexandre Muller, algoz de Fonseca no Rio Open. Entretanto, ele não conseguiu colocar em quadra o mesmo poder de reação nesta sexta-feira.

Apesar de Tsitsipas ter se complicado e precisado salvar dois break points, ele confirmou o primeiro game da partida. A partir de então, o grego manteve-se embalado, ainda pela conquista do ATP 500 de Dubai, na última semana. O brasileiro tentou arriscar, mas não levou perigo a Tsitsipas e chegou a desperdiçar dois game points. Com 33 minutos, o primeiro set já estava conquistado pelo grego.

Na metade final da partida, Wild até melhorou. Os dois tenistas confirmavam seus serviços até chegarem ao 10º game do segundo set, quando Tsitsipas conseguiu quebrar o brasileiro. A parcial que confirmou a derrota de Wild somou mais de 10 minutos e uma cena curiosa.

O brasileiro escorregou em um match point de Tsitsipas, que não matou o jogo, mandando a bola na rede. Não demorou, porém, para ele confirmar a vitória, a sexta seguida.

Na próxima fase, o adversário do número 9 do mundo será o italiano Matteo Berrettini, que ocupa a posição 29 do ranking e superou o australiano Christopher O’Connell, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/2).

Na quinta-feira, o sorteio da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) definiu que o Brasil enfrentará a Grécia, de Tsitsipas, no Grupo Mundial da Copa Davis, em setembro. Será a primeira vez que brasileiros e gregos vão se enfrentar na competição.

O Brasil deve ser representado por João Fonseca e Thiago Wild nos jogos de simples. A convocação do capitão Jaime Oncins ainda não tem data para ser anunciada. E, nas próximas semanas, a Grécia deve definir em qual cidade e em qual piso os dois times vão se enfrentar.

O Brasil busca a vitória na série melhor de cinco jogos para voltar a disputar a fase classificatória da Davis, no início de 2026. O time nacional enfrentará a Grécia pelo Grupo Mundial I porque foi derrotado pela França no mês passado, justamente na fase classificatória deste ano – esta etapa dá vaga nas Finais da Davis.

Já a Grécia “subiu” dos playoffs, após superar o modesto time do Egito pelo apertado placar de 3 a 2, no mês passado. A equipe grega estava desfalcada de Tsitsipas nesse último confronto.