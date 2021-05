Thiago Wild perde chances e é eliminado no quali de Roland Garros Paranaense teve match-point e antes larga vantagem

Número dois do Brasil e 121º do mundo, Thiago Wild teve a faca e o queijo na mão, mas não soube aproveitar nesta segunda-feira sendo eliminado logo na estreia do qualificatório de Roland Garros, Grand Slam no saibro.

O paranaense perdeu do veterano sérvio Viktor Troicki, 205º do mundo e de 35 anos, por 2 sets a 1 com parciais de 0/6 7/6 (8/6) 7/6 (7/5) na quadra 3 do complexo parisiense.

Ele teve um match-point no tie-break do segundo set, tentou uma curtinha, mas cometeu o erro.

Antes, Wild fez 6/0 jogando um grande tênis e amassando o adversário que vinha de série de derrotas no saibro. Abriu 5 a 2 no segundo set até que a chuva caiu pela segunda vez interrompendo o jogo pela segunda vez (primeira foi logo após o primeiro game). Na retomada ele foi quebrado e teve que disputar o tie-break onde caiu. Após a perda do match-point, Troicki foi à rede, forçou erro na passada do brasileiro, sacou bem e cravou smash.

O terceiro set foi saque a saque e o jogo novamente paralisado com Thiago sacando em 4/5 e 30 a 0. Ele fez bons games, levou ao tie-break, mas ficou abaixo logo cedo dando dupla-falta e tomando um hbom contra-ataque de backhand de Viktor. Wild recuperou uma das desvantagens, mas na hora de salvar match-point deixou direita na rede.

Este foi o segundo ano seguido tentando o quali em Paris e ele volta a cair na estreia. Felipe Meligeni e João Menezes disputarão a segunda rodada.

