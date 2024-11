Thiago Wild passa por cirurgia em Joinville para retirada de três hérnias e um cisto no ombro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2024 - 19:36 Para compartilhar:

Principal brasileiro no ranking da ATP, ocupando a 76ª posição, o paranaense Thiago Seyboth Wild passou por cirurgia neste domingo para a retirada de três hérnias no abdômen e um cisto no ombro para voltar mais forte em 2025. Serão até 45 dis longe das quadras para recuperação.

Um dos representantes verde e amarelo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Wild vinha jogando a temporada quase toda com o problema, mas não imaginava que fossem tantas hérnias. Depois do Miami Open, foi detectada uma hérnia, mas ele optou por tentar fechar a temporada.

Após queda na segunda rodada do Aberto de Viena para o russo Karen Khachanov, no dia 23 de outubro, em jogo no qual não impôs resistência ao rival já por causa das fortes dores, Wild resolveu voltar ao especialista para adiantar a cirurgia.

E foi justamente no processo cirúrgico que duas das três hérnias foram descobertas através dos exames pré-operatórios. O tenista sentia dor, mas imaginava que fosse apenas pela hérnia identificada depois do Miami Open, ainda em março, e com a qual ele vinha convivendo por todo o segundo semestre.

Além das hérnias, o cisto no ombro começou a crescer nos últimos torneios e também a incomodar. Ele acabou retirado nesta mesma cirurgia, considerada um sucesso pelos médicos.

O número 1 do Brasil ficará ao menos um mês longe das quadras. A orientação médica é que fique em repouso e só volte a fazer atividades entre 30 e 45 dias, a depender da evolução do processo cirúrgico. Como os treinamentos serão somente para a próxima temporada, que começa em janeiro com a gira da Oceania, incluindo o Aberto da Austrália, o tenista vai cumprir o cronograma médico.