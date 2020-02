Thiago Wild ganha convite para chave principal do Rio Open; João Menezes no quali

A organização do Rio Open confirmou nesta terça-feira que o tenista paranaense Thiago Wild, de 21 anos, recebeu o terceiro convite para disputar a chave principal do ATP 500, maior torneio da América do Sul, que será disputado em quadras de saibro entre os dias 17 e 23 deste mês, no Rio de Janeiro. Além disso, o mineiro João Menezes, campeão dos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, ficou com um “wild card” para o qualifying.

Atual 207.º colocado no ranking da ATP, Thiago Wild vem se destacando entre os jogadores da nova geração e no final do ano passado ganhou o seu primeiro título em torneios de nível Challenger, no Equador. Disputou a Maria Esther Bueno Cup e ficou com o vice, o que lhe daria uma vaga no qualifying, mas foi contemplado com o convite para a chave principal, se juntando a Felipe Meligeni, campeão da MEB Cup, e a Thiago Monteiro, o número 1 do País.

Em 2019, Thiago Wild jogou a chave principal do Rio Open e perdeu um jogo disputado para o japonês Taro Daniel por 2 sets a 1. Após este confronto, teve uma temporada positiva e subiu mais de 200 posições no ranking. “Eu já tive um ano de vivência como profissional, já tenho uns torneios a mais nas costas, um ano a mais de maturidade e é uma oportunidade para mim, pra engrenar nesse ano que ainda não começou da maneira que eu gostaria. E no Rio, local que eu treino, com a nossa torcida, é muito bom jogar e principalmente quero me sentir bem em quadra, feliz com o que estou jogando”.

A chave principal do Rio Open 2020 conta com a presença do austríaco Dominic Thiem, atual vice-campeão do Aberto da Austrália e número 4 do mundo; do italiano Matteo Berrettini, oitavo do ranking; e dos argentinos Diego Schwartzman, campeão em 2018, e Guido Pella, vice em 2016. Outros vencedores do torneio carioca estarão presentes: o sérvio Laslo Djere, que defenderá o título da temporada passada, e o uruguaio Pablo Cuevas, ganhador há quatro anos.

QUALI – João Menezes, número 188 do mundo, terá a chance de ficar com uma das quatro vagas do qualifying, que será jogado nos dias 15 e 16 deste mês (sábado e domingo). Na mesma disputa estarão jogadores conhecidos do público como os argentinos Leonardo Mayer, ex-21.º do ranking, e Facundo Bagnis, o eslovaco Martin Klizan e o espanhol Jaume Munar.

“As chaves não ficariam completas sem os brasileiros. Tanto o Thiago quanto o João são merecedores desses convites. Eles são os dois principais tenistas da nova geração do tênis brasileiro e esperamos que essa oportunidade dê um empurrão a mais na carreira deles. Será mais uma chance do público poder ajudar os brasileiros a conquistar boas vitórias como em 2014 com o (Thomaz) Bellucci, 2015 com o (João) Feijão e 2016 com o Monteiro”, disse Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.