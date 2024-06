Thiago Wild é o quarto tenista brasileiro com vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2024 - 17:32 Para compartilhar:

A Federação Internacional de Tênis (ITF) confirmou, nesta sexta-feira, Thiago Wild como o quarto atleta do país na chave de simples dos Jogos Olímpicos de Paris. O tenista paranaense se junta a Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi e Thiago Monteiro.

Feliz pela confirmação da participação no maior evento esportivo do planeta, o competidor brasileiro disse estar realizado e agora vai priorizar os treinamentos. A expectativa é tentar buscar o pódio, segundo ele.

“Estava ansioso pela confirmação da vaga. Uma das coisas que mais gosto é jogar defendendo meu país e me classificar para os Jogos Olímpicos, a maior competição de esportes do mundo, era um dos meus objetivos. Feliz em fazer parte do time do Brasil. Vamos lutar por mais medalhas para o tênis brasileiro”, afirmou Wild.

Wild, (74º no ranking da ATP), estava na lista de espera por uma vaga em Paris. Após atualização dos atletas inscritos a ITF confirmou a sua entrada. Neste ano, Wild fez uma boa campanha no Masters de Madrid, quando obteve duas vitórias. Já em Roland Garros, ele caiu logo na primeira rodada.

Além dessas quatro vagas já confirmadas, mas brasileiros podem ter a chance de se classificar pelo ranking, de acordo com a Confederação Brasileira de Tênis. A lista final deve ser divulgada pela ITF no dia 2 de julho. A entidade deve divulgar, no mesmo dia, os tenistas que vão participar das chaves de duplas masculina, feminina e mista. A definição dos duplistas é feita pelos capitães Jaime Oncins e Luiz Peniza.