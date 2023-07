Thiago Wild é eliminado em sua estreia no ATP 500 de Hamburgo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/07/2023 - 17:06 Compartilhe

O tenista brasileiro Thiago Seyboth Wild (N.123) foi eliminado nesta terça-feira (25) pelo eslovaco Jozef Kovalik (N.172) em sua estreia no ATP 500 de Hamburgo por 2 sets a 0, parciais de 7-6 (8/6) e 6-4.

Após se destacar no final de maio no torneio de Roland Garros ao eliminar o russo Daniil Medvedev, então número 2 do mundo, e chegar à terceira fase, Thiago perdeu no tie break um primeiro set acirrado e não resistiu no segundo.

Em outras partidas do dia em Hamburgo, o alemão Alexander Zverev (N.19) se classificou ao derrotar o eslovaco Alex Molcan por 6-0 e 6-3.

O atual campeão, o italiano Lorenzo Musetti (N.18), passou fácil pelo sueco Elias Ymer com parciais de 6-4 e 6-1.

Por sua vez, o chileno Cristian Garín, número 120 do ranking da ATP, eliminou o boliviano Hugo Dellien (N.164) por 6-7 (3/7), 6-1 e 6-3.

O espanhol Alejandro Davidovich (N.39) foi outro que avançou para a segunda fase, ao derrotar o argentino Pedro Cachín, também de virada, por 2-6, 7-5 e 6-2.

Cachín (N.49) havia conquistado no domingo o torneio de Gstaad derrotando na final o espanhol Albert Ramos.

O adversário de Davidovich será o francês Luca van Assche (N.77).

Outro francês, Arthur Fils (N.71) eliminou o colombiano Daniel Elahi Galán (N.67) com parciais de 7-5 e 7-5.

O tenista sul-americano em melhor posição no ranking da ATP, o argentino Francisco Cerúndolo (21º), quinto cabeça de chave, abandonou em sua estreia quando perdia por 4-6, 6-2 e 4-2 contra o alemão Yannick Hanfmann (45º).

— Torneio ATP 500 de Hamburgo

– Simples masculino – Primeira rodada:

Cristian Garín (CHI) x Hugo Dellien (BOL) 6-7 (3/7), 6-1, 6-3

Arthur Fils (FRA) x Daniel Galán (COL) 7-5, 7-5

Dusan Lajovic (SRB) x Miomir Kecmanovic (SRB/N.8) 3-6, 6-4, 6-3

Alexander Zverev (ALE/N.4) x Alex Molcan (SVK) 6-0, 6-3

Maximilian Marterer (ALE) x Rudolf Molleker (ALE) 7-6 (7/2), 6-2





Alejandro Davidovich (ESP/N.7) x Pedro Cachín (ARG) 2-6, 7-5, 6-2

Jozef Kovalík (SVK) x Thiago Seyboth Wild (BRA) 7-6 (8/6), 6-4

Lorenzo Musetti (ITA/N.3) x Elias Ymer (SUE) 6-4, 6-1

Yannick Hanfmann (ALE) x Francisco Cerúndolo (ARG/N.5) 4-6, 6-2, 4-2 e abandono

Zhizhen Zhang (CHN) x Jan Choinski (GBR) 6-4, 7-5

