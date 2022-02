Thiago Wild despenca no ranking da ATP Tenista perdeu mais de 80 posições em novo ranking. Thiago Monteiro também caiu

O paranaense Thiago Wild foi o destaque negativo do Brasil em novo ranking divulgado pela Associação dos Tenistas Profissionais no fim da noite deste domingo. O tenista caiu 81 posições na nova tabela.

Wild descartou 250 pontos do troféu do ATP 250 de Santiago, no Chile, de 2020, e somou apenas 20 da campanha desse ano. O atleta caiu para o 216º lugar sendo agora o terceiro do Brasil com 267 pontos na tabela, ou seja, perdendo quase metade do que tinha até a lista anterior.

O tenista acumula um começo de ano ruim com apenas duas vitórias e cinco derrotas. Em 2021 não foi diferente com uma semifinal de challenger e uma coleção de insucessos. Em 2020, após o título em Santiago, conseguiu um momento de brilho com final do challenger de Aix-en-Provence, na França.

O número 1 do país segue sendo Thiago Monteiro. Apesar das quartas em Santiago ele perdeu sete posições e ficou com o 114º lugar a 71 pontos do top 100 que hoje é o chileno Alejandro Tabilo.

Felipe Meligeni passou a ser o número dois do país com o 210º posto, Matheus Pucinelli subiu 23 e foi ao 241º após passar o quali e vencer seu primeiro jogo de ATP, em Santiago, caindo nas oitavas, tendo seu melhor ranking.

