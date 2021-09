Thiago valoriza empate do Cruzeiro fora de casa: ‘Não é ruim para a gente’

O empate com o Goiás por 1 a 1, fora de casa, pelo encerramento da 22.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, não foi um mal resultado para o Cruzeiro, na avaliação do atacante Thiago, na noite desta terça-feira.

O autor do gol cruzeirense disse que o time tinha consciência das dificuldades de atuar contra um adversário que está na parte de cima da tabela e valorizou a luta pela vitória até o final. “A gente sabia que seria um jogo difícil. Nossa equipe está de parabéns por ter corrido atrás da vitória. O empate não é ruim para a gente”, ressaltou Thiago.

A partida na capital goiana não teve bom nível técnico. O Cruzeiro saiu na frente do placar após ótima assistência de Wellington Nem para Thiago, porém, Elvis empatou para o Goiás dois minutos depois.

Apesar do sétimo jogo sem derrota no campeonato, o Cruzeiro ainda figura na parte inferior da tabela e brigando contra o rebaixamento. O Cruzeiro é o 14.º colocado, com 26 pontos. Está a três do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Veja também