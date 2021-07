Thiago Silva lamenta revés da Seleção e critica ‘jogo picotado’ pela Argentina na etapa final Camisa 3 diz que argentinos souberam neutralizar ações da equipe de Tite e conquistar título da Copa América no Maracanã e se queixa do tempo dado para o acréscimo

O zagueiro Thiago Silva deixou transparecer sua frustração com o fato do Brasil perder o título da Copa América para a Argentina, no Maracanã. Em entrevista à ESPN Brasil na noite deste sábado, o capitão da Seleção Brasileira falou sobre o revés por 1 a 0 para os “hermanos”.

– Primeiramente, temos que felicitar a equipe adversária, que conseguiu não só fazer o gol, mas também neutralizar as finalizações e as jogadas da nossa equipe. Fica difícil de reverter. No segundo tempo, não teve jogo, eles fizeram catimba – e apontou:

– O jogo foi muito picotado no segundo tempo, não teve jogo. Não entendi darem só cinco minutos de acréscimos – completou.

O defensor falou sobre o fato de a Seleção ter perdido o título para a Argentina na decisão.

– É uma situação que a gente sabia que poderia acontecer. Essa medalha aqui (a de vice-campeão) é motivo de orgulho, por tudo que lutamos para chegar a esta final. Só sairia um vencedor. Tive uma prova recente de como é essa sensação em uma Champions League. Mesmo sendo difícil, tem um aprendizado – declarou.

A Seleção Brasileira volta a campo em setembro, para as Eliminatórias da Copa do Mundo. Nos jogos de setembro, a equipe enfrentará Chile e Peru.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também