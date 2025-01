Thiago Silva critica calendário e falta de pré-temporada: ‘Está tudo errado’

O zagueiro Thiago Silva fez um desabafo neste domingo após o empate sem gols do Fluminense com o Madureira, pelo Campeonato Carioca. O time tricolor deixou o gramado do estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), sob vaias da torcida. E o veterano respondeu, concordando com as críticas e atacando o calendário e a falta de pré-temporada no futebol brasileiro.

“Primeiramente, acho que está tudo errado. Não podemos ter duas semanas de preparação e jogar às 4h da tarde num sol desses. Os caras (do Madureira) estão treinando há três meses. As pessoas estão pensando muito em outras coisas e estão deixando o espetáculo – deveria ser um espetáculo – ser isso aí. Não é desculpa. Mas eu fiz um treino de 40 minutos e joguei 90 hoje. A gente não tem tempo, gente”, afirmou.

A pré-temporada deste ano foi reduzida em quase duas semanas por causa de mudanças no calendário, causadas pela participação de quatro times brasileiros (Flamengo, Palmeiras, Botafogo e o próprio Flu) no novo Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano. Assim, os Estaduais, que deveriam começar no fim de janeiro, foram antecipados para a metade do mês.

Diante desta mudança, os principais clubes do País optaram por iniciar suas campanhas nos Estaduais com jogadores sub-20 e reservas pouco utilizados na temporada passada. Neste domingo, o Flu estreou seus principais titulares, Thiago Silva entre eles. Mas o resultado desagradou a torcida.

“Claro que a torcida tem razão (em reclamar), eles pagaram o ingresso. Isso deixa a gente chateado porque queremos fazer. Mas, sem condição física, é impossível, impossível. Em cada jogo a gente estreia três, quatro, cinco jogadores… Já começamos abaixo dos caras. Mas, enfim, Campeonato Carioca é isso, temos que encarar como pré-temporada, mas a torcida não encara assim. Não fizemos por merecer hoje, por isso essa cobrança. Com razão, porque pagaram ingresso. Sabemos que não fizemos um bom jogo, mas sem condição física fica quase impossível de fazer alguma coisa boa num jogo às 4h da tarde”, reforçou.

O ex-capitão da seleção brasileira fez um apelo para mudanças no calendário que beneficiem os jogadores no futuro. “Se as pessoas não pensarem um pouco no produto, que são os jogadores, para fazerem um grande espetáculo, fica um jogo feio”, declarou. “O campo está seco, a bola… O (técnico do Flamengo) Filipe Luis já falou ontem, não preciso falar. Tudo isso te faz cometer erros, erros que normalmente você não comete”.

Thiago Silva indicou certo desânimo e mencionou a distância de sua família, que segue morando em Londres, onde ele defendia o Chelsea antes de voltar ao Brasil para reforçar o Flu, no ano passado.

“A gente é obrigado a escutar um ‘vai para aquele lugar’ e eu com a minha família em Londres. Será que vale a pena tudo isso para mim? Não sei, mas vou continuar tentando porque eu vim para cá com um propósito e vou procurar cumpri-lo até o final”, declarou.