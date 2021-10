Thiago Silva comenta marca de 100 jogos pelo Brasil e fala sobre uso da linha de três zagueiros na Seleção Zagueiro é nome certo nas convocações de Tite e atingiu difícil marca diante da Colômbia; defensor também afirmou que se sente seguro atuando no sistema com três zagueiros

Após o empate sem gols da Seleção Brasileira contra a Colômbia, Thiago Silva era um dos poucos que tinha algo para comemorar, isso porque o zagueiro do Chelsea entrou durante a partida e dessa forma, chegou a marca de 100 jogos com a camisa amarelinha. Thiago falou sobre atingir essa marca com a Seleção.

– Claro que é um dia especial, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava passar por esse momento. Fico muito feliz e sou muito grato por tudo que já vivi aqui dentro e que vou viver. Espero que essa marca possa sem ampliada cada vez mais e o mais importante é servir a Seleção Brasileira – afirmou.

Questionado sobre a utilização de três zagueiros pelo técnico Tite, Thiago Silva destacou que já está adaptado ao sistema que é usado no Chelsea e que conta com o brasileiro como titular da equipe, sendo campeão da Champions League na temporada 2020/21 dessa forma e com Thiago sendo um dos destaques.

– Eu acredito que nós temos as características para atuar com a linha de quatro ou linha de três. Hoje nós fizemos um pouco com o Danilo por dentro, então já estamos investindo um pouco nesse sentido. A gente joga muito tempo com quatro defensores, então já está automatizado, e com três, encontraremos dificuldade no início, mas acredito que como um todo estamos bem assim.

E MAIS:

Apesar de concordar com Tite na utilização da linha de quatro, Thiago Silva destacou que gosta de atuar como terceiro zagueiro no Chelsea e que é válido testar o esquema na Seleção e que sente bem jogando dessa forma.

– Eu me sinto muito bem nessa função, no Chelsea eu tenho jogado dessa maneira após um ajuste do Tuchel (técnico do Chelsea) que com certeza deu muito certo. Não somente o Chelsea, mas várias seleções tem jogado nesse sistema e muitos acham que três zagueiros é uma coisa defensiva, porém é para ter um a mais na saída de bola e se tem jogadores com qualidade para isso, por que não fazer? – completou o zagueiro sobre o Brasil mudar o sistema.

E MAIS:

Saiba mais