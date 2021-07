Thiago Silva afirma que ‘apenas uma seleção queria jogar’

Thiago Silva, zagueiro e capitão da Seleção Brasileira, parabenizou a Argentina pela conquista da Copa América neste sábado, após a vitória por 1 a 0, mas criticou que “apenas uma seleção queria jogar”.

“Temos que felicitar a equipe adversária pelo primeiro tempo que fez. Nos neutralizou. Não fomos o Brasil que costumamos ser. No segundo tempo não teve jogo. Só uma equipe queria jogar. Eles fazendo a catimba que eles queriam fazer. Não é desculpa. Não conseguimos fazer nosso jogo, principalmente no primeiro tempo. Jogo picotado. Aí chega no final e só tem cinco minutos de acréscimo. Futebol é assim, temos que saber e tirar como aprendizado”, afirmou Thiago Silva após o jogo.

O zagueiro do Chelsea classificou como “bom” o desempenho do Brasil, que sediou o torneio, nesta Copa América.

“Foi uma boa campanha. Poderia dar qualquer um. Duas equipes muito bem postadas e treinadas. Isso aqui [medalha de prata] é motivo de orgulho. Infelizmente um apenas levanta o troféu. São coisas do futebol e temos que saber lidar. Vivi isso na Liga dos Campeões. São coisas do futebol “, acrescentou.

prb/lca

