Thiago Servo tem prêmio de reality show da Record penhorado pela Justiça e diz que vai recorrer

Após a vitória de Thiago Servo, ex-dupla sertaneja de Thaeme, no reality show A Grande Conquista, da TV Record, a Justiça determinou a penhora do prêmio de R$ 1 milhão do programa, devido a uma dívida antiga relacionada à compra de um carro e uma aeronave. O cantor, por meio de sua equipe jurídica, se manifestou sobre o caso.

“O corpo jurídico do cantor Thiago Servo recebeu com surpresa, por se tratar de um decisão infundada. Ressaltamos que é uma decisão de primeiro grau, caberá recurso dos advogados do cantor, com a certeza de que o caso será revertido”, diz o texto do comunicado.

A decisão de penhora foi assinada pelo juiz David de Oliveira Gomes Filho, da 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e Demais Incidentes da Comarca de Campo Grande (MS). O magistrado ordenou que a emissora deposite o valor diretamente na conta do Tribunal de Justiça.

Na época em que realizou as compras dos bens – avaliada em torno de R$ 1,3 milhão, sendo maior que o valor do prêmio conquistado no programa -, Thiago ainda fazia parte da dupla sertaneja com Thaeme, mas, após colocar fim à parceria, declarou não ter condições de arcar com os valores. O juiz não considerou sua defesa adequada.

Segundo o processo, ele teria assinado uma nota promissória em branco e feito a devolução do que havia comprado.

