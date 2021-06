Thiago Santos minimiza jogo ruim do Grêmio e celebra classificação

O volante Thiago Santos minimizou a má atuação do Grêmio no empate sem gols diante do Brasiliense, nesta quinta-feira, em Taguatinga (DF). O time gaúcho acabou avançando às oitavas de final por ter vencido por 2 a 0 no jogo de ida, em Porto Alegre.

“Era o mais importante, se classificar. Mas é muito difícil jogar aqui, complicado. Claro que não podemos dar a desculpa do campo, mas é difícil. A gente fez um jogo seguro. Quando a gente tem a vantagem, a gente tem que usar ela. Foi importante não tomar gol e sair com a classificação, que a gente tanto buscava”, disse Thiago Santos.

O Grêmio agora aguarda o sorteio, a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para conhecer seu adversário na próxima fase. O atual vice-campeão ainda embolsou uma quantia de R$ 2,7 milhões por ter avançado na competição nacional.

COVID-19 – O Grêmio confirmou mais um caso de covid nesta quinta. Trata-se do atacante Elias, que se recupera de lesão no tornozelo esquerdo e já está cumprindo o protocolo de isolamento. Desde o surto recente no clube, ele é o 12° caso no clube gaúcho.

Antes foram confirmados com o coronavírus Rafinha, Ferreira, Luiz Fernando, Tiago Nunes, Mauri Lima, Rodrigues, Pedro Lucas, Darlan, Evandro Fornari e Gabriel Chapecó, além de Kelly Guimarães (que teve sintomas, mas teve resultado negativo). Destes nomes, apenas Evandro Fornari, Chapecó e Kelly ainda estão afastados.

