Thiago Papel crê em posição digna de seu time na Liga do Vietnã

O Nam Đįm, time do brasileiro Thiago Papel, concluiu a sua participação na primeira fase da Liga do Vietnã na décima segunda colocação. Desta forma, o clube se qualificou para disputar o hexagonal que reunirá as equipes que ficaram entre a nona e a décima quarta posições. O zagueiro sergipano demonstrou otimismo em relação à reta final da competição.

– Enfrentaremos adversários que tiveram um desempenho semelhante ao nosso no campeonato. Creio que depois dos dois últimos jogos que disputamos pós paralisação, já estamos em condições de apresentar um futebol melhor. Nosso objetivo é claro: encerrar a liga numa posição digna – afirmou o jogador.

Com apenas um empate em catorze rodadas, o Nam Đįm é a equipe que menos vezes saiu de campo com o placar em igualdade durante a fase inicial da liga local. Para Thiago, o dado mostra que sua equipe busca sempre derrotar os adversários.

– O líder do campeonato venceu seis jogos e nós quatro. O empate é importante quando você o arranca no fim da partida, caso contrário devemos lembrar que é um resultado cuja pontuação é mais próxima da derrota. Essa estatística indica claramente que não desistimos nunca da vitória – finalizou o defensor.

