Thiago Nigro presenteia Maíra Cardi com carro cheio de flores: ‘Estou em choque’

Da Redação 10/06/2023 - 14:49

O amor é lindo! Thiago Nigro resolveu presentear a amada Maíra Cardi com um carro – em celebração ao Dia dos Namorados, data que é comemorada no dia 12 de junho. O veículo foi entregue para influenciadora cheio de flores. Segundo ela, havia mais de mil flores dentro do carro.

“Confesso que ainda estou em choque. E agora? Como superar esse presente de Dia dos Namorados?”, escreveu Cardi nas redes sociais.

A famosa contou que o pneu de seu antigo carro havia furado, e acabou perdendo compromissos por conta disso. “Por isso estou te dando esse carro. Não quero nunca mais passe por isso e fique sem uma opção de outro carro”, relatou.

O casal, que está noivo, irá se casar em uma festa programada para acontecer durante três dias, 25, 26 e 27 de agosto deste ano.

