Thiago Nigro justifica sumiço de Maira Cardi das redes sociais: ‘Prioridades mudam’

Maira Cardi está “desaparecida” das redes sociais há quase duas semanas. A influenciadora, que recebeu uma chuva de críticas em seu último post, resolveu “dar um tempo” no Instagram.

A informação foi confirmada por seu noivo, Thiago Nigro. Questionado por fãs da coach, na última quinta-feira (22), sobre o motivo de sua ausência online, o empresário respondeu: “Ela está há quase um mês sumida das redes. As prioridades dela — segundo ela mesma — mudaram. Quem sabe ela não volta em breve?”

A resposta foi publicada ao lado de uma foto do casal na academia, a qual Nigro relatou ser do dia anterior. Confira:

Críticas no Instagram

O último post de Maira, no dia 10 de junho, não foi bem recebido por internautas. O clique ilustrava o presente de Dia dos Namorados da ex de Arthur Aguiar, um carro com um porta-malas lotado de flores, que supostamente teria sido uma surpresa de Nigro.

No entanto, seguidores do casal apontaram que a publicidade em questão seria artificial e vergonhosa.

“Olha essa surpresa, amor! Não repara os 3 câmeras, iluminador, operador de áudio, contrarregra e fotógrafo”, ironizou um.

“Nunca achei que o Thiago Nigro ia se submeter a tantos micos e armações!”, apontou outra.

“Relacionamento armado + encenação péssima + tentativa de enganação do público = MICO DO ANO DO INSTAGRAM”, criticou um terceiro.

Relembre:

