Thiago Nigro faz tatuagem em homenagem a Maira Cardi: ‘Tem muito segredo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2024 - 17:24 Para compartilhar:

O marido de Maira Cardi, o influenciador Tiago Nigro, fez uma tatuagem em homenagem à amada, após as últimas polêmicas envolvendo o nome da life coach. Em uma imagem, gravado no braço direito, ele fez uma surpresa ao eternizar a relação.

Na noite da última quinta-feira, 4, o empresário foi registrado pela influenciadora enquanto fazia a tatuagem.

+Após Maira Cardi zombar de Arthur Aguiar, web resgata vídeo em que ela dança música do ex; confira

+Namorada de Arthur Aguiar se manifesta após troca de farpas do cantor com a ex, Maira Cardi: ‘Atitude feia’

“Tô comendo um pão de queijo pra ver se eu associo o pão de queijo a dor e nunca mais coma pão de queijo”, brincou o empresário.

“Melhor tatuagem que você fez na sua vida”, disparou ela.

Já nesta sexta-feira, 5, Maíra ainda mostrou o resultado da homenagem que recebeu ao publicar um vídeo nos Stories do Instagram, fazendo a marcação do tatuador Rafael Ribeiro, Rafinha, vencedor do “BBB8” (TV Globo).

A imagem escolhida por Nigro é uma cruz com as iniciais T e M embaixo, em referência aos nomes dos dois.

“Jesus entre nós, sobre nós, e embaixo ele e eu. Que lindo”, disse a coach. “Tem muito segredo essa tatuagem, um dia a gente conta”, emendou ele.

“Eles não estão preparados para tudo isso”, completou ela.

Maíra também tem uma tatuagem em homenagem ao marido. Em seu pescoço, ela escreveu o nome “Nigro”.