Thiago Nigro emagrece e deixa de usar roupas luxuosas compradas por Maíra Cardi

Maíra Cardi renovou o guarda-roupa do noivo Thiago Nigro em abril, um mês após assumirem o relacionamento. Na época, a coach fitness mostrou as dezenas de peças de grifes, dizendo que davam para “montar 100 looks”. No entanto, o investidor passou por um processo de emagrecimento, gerenciado por ela, e acabou “perdendo” parte do armário.

No Instagram, nesta terça-feira (27), Thiago comentou o assunto após ser questionado por um seguidor sobre o motivo pelo qual não usa mais as roupas compradas por Maíra. “Realmente, já perdi algumas. Perdi 14 kg até agora e fui para a academia 80 vezes desde o começo do ano. Então ganhei alguma massa magra também”, esclareceu.

Vale relembrar que Maíra teve problema com o cartão quando renovou o guarda-roupa do noivo, que é investidor financeiro. “Meu banco nem entendeu o que estava acontecendo. Não sou das compras num só dia, não tenho paciência. Eu passei vários picadinhos, de R$ 17 mil aqui, R$ 8 mil ali. Comprei muitas coisas em muitas lojas, e o banco bloqueou achando que fosse clonagem”, comentou na época.

