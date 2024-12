Thiago Nigro celebra a notícia da gravidez da esposa, Maíra Cardi: ‘Fruto de um milagre’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/12/2024 - 16:56 Para compartilhar:

O influenciador financeiro Thiago Nigro, 34 anos, conhecido como “Primo Rico”, celebrou a notícia da esposa, Maíra Cardi, 41, de que ela está grávida do terceiro filho, o primeiro do casal.

Os dois anunciaram o romance no dia 1º de março de 2023, cinco meses após a influenciadora confirmar o fim de seu casamento com o ator Arthur Aguiar, 35, e se casaram em agosto do ano passado.

Nesta segunda-feira, 2, a coach de emagrecimento publicou um vídeo em seu perfil no Instagram para revelar que está grávida.

“Deus abençoe nosso filho — que foi fruto de um milagre. Te amo, meu amor”, escreveu ele nos comentário da publicação no Instagram em que o casal aparece em vídeo no momento em que ela anuncia ao marido que está grávida.

Esse é o primeiro filho de Nigro. Ele foi casado com Camila Ferreira, de quem se separou em janeiro de 2023, após dez anos de relacionamento e três meses antes do noivado com Maíra Cardi.

A coach foi casada com o empresário Nelson Rangel, pai de Lucas, 23, seu primogênito. Ela também foi casada com o jogador Marcelo de Faria. A terceira união foi com o empresário Greto Guariz. O quarto casamento foi com o Arthur Aguiar, pai de sua filha, a pequena Sophia, de seis anos.

