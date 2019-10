Thiago Neves lamenta gol do Cruzeiro anulado em derrota para o Goiás

A estreia de Abel Braga à frente do Cruzeiro não foi das melhores. Jogando fora de casa, o time mineiro foi superado pelo Goiás, pelo placar de 1 a 0, no Estádio Serra Dourada, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe visitante até chegou a marcar, com um gol de Thiago Neves, que foi anulado, após o uso do VAR. Depis do jogo, o próprio jogador admitiu que o lance foi irregular.

“Estávamos bem no jogo, ainda mais no momento que conseguimos marcar o gol, tenho certeza que iríamos crescer ainda mais na partida. Mas tenho que admitir que o gol foi bem anulado. No momento perguntei ao David e ele também achou que estava impedido”, afirmou.

O meio-campista do Cruzeiro lamentou a derrota na estreia do novo comandante, mas fez questão de enaltecer a boa atuação do time. Com o resultado, a equipe mineira segue na zona de rebaixamento, na 17ª colocação com 19 pontos e se vê cada vez em uma situação mais complicada.

“É uma pena não termos conseguido um bom resultado na estreia do Abel. Mas fizemos um bom jogo apesar do placar, saímos de cabeça erguida, pois vamos ter que lutar até o final”, completou Thiago Neves.

CONVERSA ENTRE OS TREINADORES – Antes do duelo, a transmissão flagrou uma conversa entre os dois treinadores, Abel Braga e Ney Franco, do Goiás. O novo comandante do Cruzeiro desabafou com o companheiro. “Vida de treinador tá f.. Jogador agora xinga treinador, treinador vai embora e o jogador continua. Estamos f…”, disse. “A coisa está feia”, rebateu o treinador do time mandante.