Thiago Neves exalta Éderson após vitória do Cruzeiro: ‘Corre por mim’

Depois de arrancar elogios do técnico Abel Braga na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, o volante Éderson, de 20 anos, voltou a ser exaltado no Cruzeiro. Autor do gol da virada na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, neste sábado, o jovem encantou o meia Thiago Neves com a sua atuação no duelo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Esse garoto cresce a cada jogo, nos ajuda a cada jogo. Ele está sendo uma peça muito importante na nossa caminhada. Que ele continue assim, porque esse moleque tem muito para acrescentar. Temos que agradecer por estar jogando do lado dele. Agradeço o Ederson pelo que está fazendo, às vezes corre por mim ali, e hoje nos deu o gol da vitória”, enalteceu Thiago Neves.

O gol de Éderson, aliás, surgiu em um lance confuso. O corintiano Fagner tocou uma bola longa em direção ao campo de defesa e acabou entregando de bandeja ao volante. A marcação estava a cargo de Marllon, que parou de correr por acreditar que o cruzeirense estava impedido uma vez que o passe partiu do defensor.

Éderson chegou a hesitar, pensando o mesmo, mas deu sequência ao lance, driblou Walter e caminhou com a bola nos pés quase em cima da linha antes de mandar para as redes. O assistente do árbitro também provocou confusão no lance por chegar a assinalar impedimento.

“Eu vi que não tinha como ajudar defensivamente, aí eu esperei qualquer jogada que eu pudesse fazer na frente. Deus pôde me abençoar para eu estar na hora certa e no lugar certo”, comentou o jovem meio-campista após a partida.

Com a vitória, o Cruzeiro saiu da zona de rebaixamento, mas ainda pode ser ultrapassado por Ceará e CSA no complemento da rodada. De qualquer maneira, o momento é de otimismo, até porque o time está sem perder há cinco jogos, com três empates e duas vitórias seguidas.

“A gente embalou. Valoriza mais a nossa vitória lá em casa e agora são cinco jogos sem perder, com duas vitórias consecutivas. Estamos reencontrando o nosso caminho para a gente sair dessa situação o mais rápido possível”, avaliou Thiago Neves.