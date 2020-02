Thiago Neves e Diego Souza comemoram estreia no Grêmio: ‘Vai ter muita coisa boa’

Em noite de estreias, o Grêmio goleou o Esportivo por 5 a 0, em casa, pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Diego Souza, autor de um dos gols, falou sobre a estreia e elogiou a postura da equipe, assim como Thiago Neves. Ambos se mostraram felizes com o primeiro jogo com a camisa tricolor em 2020 e projetaram um futuro brilhante na equipe.

“Só podemos demonstrar o quanto estamos felizes dentro das quatro linhas. A equipe tem uma qualidade imensa. A gente joga há muito tempo contra, então, conhecemos as características uns dos outros. Fico feliz por ter entrado e ajudado o time a sair com a vitória. Espero que venha muito mais por aí”, falou Diego Souza.

“Estou feliz da vida. Fui muito bem recebido desde a hora que pisei aqui. Todo mundo me aplaudiu quando entrei em campo, me incentivou. Espero melhorar a cada treino, a cada jogo, pois temos muita coisa boa esse ano”, completou Thiago Neves, que analisou a possibilidade de iniciar o os titulares na próxima rodada do Campeonato Gaúcho, domingo, contra o Aimoré, fora de casa.

“Titularidade deixo para o Renato. Eu e Diego já vínhamos treinando, porque alguma coisa poderia aparecer. Apareceu o Grêmio. Estou feliz pela estreia, deu para correr bem. O time é fantástico. Fico contente de ter entrado hoje com uma vitória”, finalizou o ex-cruzeirense.

Com o resultado, o Grêmio foi para a vice-liderança do Grupo B, com nove pontos, contra dez do líder Caxias. Ambos estão garantidos nas semifinais do primeiro turno.