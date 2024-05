Thiago Motta se despede do Bologna com derrota para o Genoa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/05/2024 - 19:43 Para compartilhar:

Em sua última partida no comando do Bologna, Thiago Motta, que pode se transferir para a Juventus no próximo ano, viu seu time perder fora de casa por 2 a 0 para o Genoa, nesta sexta-feira (24), pela 38ª rodada da Serie A.

Os gols dos donos da casa foram marcados por Ruslan Malinovskyi (13′) e Vitinha (59′).

Após esta derrota, o Bologna permanece em terceiro lugar com 68 pontos, mas pode perder esta posição se a Juventus (4ª, com 68) vencer o Monza neste sábado.

E é exatamente a Juve que poderá ser o próximo destino de Thiago Motta, que nesta semana anunciou que não renovaria seu contrato.

“O futuro não importa muito neste momento, quero focar no presente, descansar, ir ver meu irmão, meu pai, minha família e então tomarei uma decisão”, disse o ítalo-brasileiro na plataforma DAZN.

“As duas temporadas aqui foram maravilhosas e serão uma das grandes lembranças da minha carreira. Sentirei falta dos meus jogadores, a partir desta noite não serei o treinador deles, mas sim um amigo, um irmão mais velho, um pai para alguns e eles podem me contactar para o que quiserem”, acrescentou.

O técnico levou o Bologna à próxima edição da Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história.

Após o jogo desta sexta-feira, Motta, de 41 anos, ficou um pouco em campo para cumprimentar seus jogadores e os torcedores que viajaram para Gênova.

— Jogos da 38ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Quinta-feira:

Cagliari – Fiorentina 2 – 3

– Sexta-feira:

Genoa – Bologna 2 – 0

– Sábado:

(13h00) Juventus – Monza

(15h45) Milan – Salernitana

– Domingo:

(13h00) Atalanta – Torino

Napoli – Lecce

(15h45) Lazio – Sassuolo

Hellas Verona – Inter

Frosinone – Udinese

Empoli – Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 93 37 29 6 2 87 20 67

2. Milan 74 37 22 8 7 73 46 27

3. Bologna 68 38 18 14 6 54 32 22

4. Juventus 68 37 18 14 5 52 31 21

5. Atalanta 66 36 20 6 10 67 39 28

6. Roma 63 37 18 9 10 64 44 20

7. Lazio 60 37 18 6 13 48 38 10

8. Fiorentina 57 37 16 9 12 58 44 14

9. Torino 53 37 13 14 10 36 33 3

10. Napoli 52 37 13 13 11 55 48 7

11. Genoa 49 38 12 13 13 45 45 0

12. Monza 45 37 11 12 14 39 49 -10

13. Hellas Verona 37 37 9 10 18 36 49 -13

14. Lecce 37 37 8 13 16 32 54 -22

15. Cagliari 36 38 8 12 18 42 68 -26

16. Frosinone 35 37 8 11 18 44 68 -24

17. Udinese 34 37 5 19 13 36 53 -17

18. Empoli 33 37 8 9 20 27 53 -26

19. Sassuolo 29 37 7 8 22 42 74 -32

20. Salernitana 16 37 2 10 25 29 78 -49

