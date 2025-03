Thiago Motta diz ter ‘confiança’ da diretoria da Juventus

TURIM, 15 MAR (ANSA) – Cada vez mais questionado por conta da má fase da Juventus, o técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta afirmou neste sábado (15) que conta com “total confiança” da diretoria e dos donos da Velha Senhora, controlada pela holding Exor, da família Agnelli.

O time bianconero foi eliminado pelo PSV nos playoffs da Liga dos Campeões da Uefa, caiu nas quartas da Copa da Itália para o Empoli e é o quarto colocado na Série A, distante da líder Inter de Milão. Além disso, vem de uma sonora goleada para a Atalanta por 4 a 0, em pleno Allianz Stadium, resultado que, segundo rumores, deixou Motta na corda bamba.

“Sinto a total confiança do clube, e me deixou contente a solidariedade dos proprietários, mas vamos pensar apenas na próxima partida, e não em outras coisas”, disse o treinador em coletiva de imprensa antes do jogo contra a Fiorentina marcado para este domingo (16).

“A prioridade não é meu futuro, mas sim fazer uma grande partida amanhã”, declarou o ítalo-brasileiro, acrescentando que é “normal e justo” que seu trabalho seja colocado em discussão.

Thiago Motta foi contratado pela Juve após a histórica campanha com o Bologna na temporada passada, que culminou em uma vaga na Liga dos Campeões. O técnico já comandou a Velha Senhora em 41 partidas, com 18 vitórias, 16 empates, sete derrotas e 57% de aproveitamento. (ANSA).