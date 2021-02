Thiago Monteiro supera a segunda rodada do Great Ocean Road Open

O brasileiro Thiago Monteiro (83º do mundo) superou nesta quarta-feira a segunda rodada do torneio Great Ocean Road Open de Melbourne ao superar o australiano Matthew Ebden (320º) por 2-1, com parciais de 6-7 (4/7), 6-4 e 6-3.

— Torneio Great Ocean Road Open de Melbourne

– Segunda rodada:

Thiago Monteiro (BRA) x Matthew Ebden (AUS) 6-7 (4/7), 6-4, 6-3

Jordan Thompson (AUS/N.11) x Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-4, 3-6, 6-3

Hubert Hurkacz (POL/N.3) x Mikael Torpegaard (DIN) 6-4, 6-3

Pablo Cuevas (URU) x Robin Haase (HOL) 7-5, 6-3

Stefano Travaglia (ITA) x Sam Querrey (EUA/N.10) 6-7 (7/9), 6-3, 6-4

Miomir Kecmanovic (SRV/N.7) x Soonwoo Kwon (COR) 6-3, 6-4

Salvatore Caruso (ITA) x Tennys Sandgren (EUA/N.9) 6-4, 6-7 (2/7), 6-1

Aljaz Bedene (SLO/N.13) x Dane Sweeny (AUS) 6-0, 6-4

Jannik Sinner (ITA/N.4) x Aleksandar Vukic (AUS) 6-2, 6-4

Reilly Opelka (EUA/N.6) x Sergiy Stakhovsky (UCR) 7-6 (10/8), 6-4

Botic van de Zandschulp (HOL) x Kamil Majchrzak (POL) 6-4, 3-6, 6-4

bds/tjc/bl/fp

Veja também