Thiago Monteiro sofre derrota para chinês nas oitavas e está fora do Masters de Roma

O cearense Thiago Monteiro deu adeus ao Masters 1000 de Roma, nesta terça-feira, ao ser derrotado pelo chinês Zhizhen Zhang por 2 sets a 0 em um confronto marcado pelo equilíbrio. O brasileiro, que teve chances de definir a primeira parcial, falhou nos momentos decisivos e acabou derrotado no final: 7/6 (7 a 4) e 6/3, em 1h54.

No entanto, ele tem o que comemorar. Das últimas 11 partidas, foram nove vitórias. E mais: o bom desempenho no saibro romano vai colocar Thiago na lista dos 100 melhores do ranking.

Atual número 2 do Brasil e 106º da ATP, o tenista cearense deve subir provisoriamente para a 84ª colocação. A sua melhor marca na carreira foi a 61ª posição, conquistada em outubro de 2022. Após a derrota, Thiago agora tem como meta o quali de Roland Garros.

Vindo do qualificatório, Thiago fez a sua melhor campanha em torneios desse nível. Pelo Masters de Roma, o brasileiro obteve cinco vitórias consecutivas, sendo três delas na chave principal: triunfos sobre o francês Gael Monfils, o australiano Jordan Thompson e o sérvio Miomir Kecmanovic.

No jogo, após um início de game hesitante, o brasileiro conseguiu se recuperar, salvou dois break points e confirmou o serviço. Com um saque eficiente dos dois competidores, o primeiro set foi de equilíbrio até o final: 6 a 6. No tie break, Zhang abriu vantagem de 2 a 0, o brasileiro se recuperou e virou. O duelo seguiu disputado até que o Chinês abriu nova vantagem, confirmou seu serviço, e definiu a disputa em 7 a 4.

Na segunda parcial, Zhang quebrou o serviço no sexto game e abriu vantagem. Mais confiante, e subindo bem na rede, ele conseguiu desestabilizar o brasileiro e definiu a vitória em 6/3.

Vencedor do confronto, o tenista chinês (56º) alcança uma fase de quartas de final pela segunda vez e terá pela frente o chileno Alejandro Tabilo, que eliminou Novak Djokovic.

Tabilo, 32º do ranking, esteve em quadra nesta terça-feira e venceu Karen Khachanov por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7 a 5) e 7/6 (12 a 10) em um jogo bastante difícil. A partida teve 2h34 de duração. Esta foi a sua terceira vitória sobre tenistas top 20 em 11 partidas, confirmando o seu bom momento.

No outro jogo do dia, Taylor Fritz, (13º), levou a melhor sobre Grigor Dimitrov, (10º), e venceu a partida por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 7/6 (13 a 11) e 6/1, garantindo a sua permanência no Masters 1000 de Roma.