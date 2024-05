Thiago Monteiro, Felipe Meligeni e Laura Pigossi abrem qualificatório de Roma com boas vitórias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2024 - 13:33 Para compartilhar:

Os tenistas brasileiros largaram bem no qualificatório para o Torneio de Roma, disputado a nível ATP e WTA 1000, última competição antes de Roland Garros. Nesta terça-feira, os três representantes do País em quadra, Felipe Meligeni, Thiago Monteiro e Laura Pigossi, somaram bons resultados, ficando a uma vitória da chave principal na Itália.

Depois de furar o qualificatório em Madri e fazer bela campanha na chave principal, com duas vitórias, sendo a mais expressiva diante do grego Stefanos Tsitsipas, Thiago Monteiro teve pela frente o italiano Giovanni Oradini, apenas o 403º do mundo, batido por duplo 6/4.

O brasileiro começou bem o primeiro set, logo abrindo 3 a 1 com uma quebra. Com saque preciso, fechou em 6/4. O italiano reagiu e abriu 3 a 0 e depois 4 a 1 no segundo set, passando a impressão que empataria a partida.

Mas Thiago Monteiro “acordou” na parcial, emplacou cinco pontos seguidos com duas quebras e fechou o jogo em novo 6/4. Agora, pela vaga, o brasileiro terá um rival complicado pela frente: o francês Corentin Moutet, quarto favorito do qualificatório e que já foi 51º do mundo, nesta terça-feira.

Já Felipe Meligeni precisou de três sets para avançar. Ele teve pela frente o francês Hugo Gaston, sétimo favorito do qualificatório, e ganhou com parciais de 6/3, 3/6 e 6/1 após 1h42.

Meligeni conseguiu uma quebra no sexto game e fechou a primeiro parcial em 6/3. No set seguinte, saiu com 3 a 0 de desvantagem e não conseguiu reagir, caindo pelos mesmos 6/3 e com a definição indo para o terceiro set.

A decisão veio em uma parcial toda do brasileiro. Desta vez foi ele quem partiu na parcial com 3 a 0. Voltaria a quebrar para abrir 5 a 1. Sacou com perfeição a seguir e fechou com imponentes 6/1. Pela vaga na chave principal, desafiará mais um francês cabeça de chave. Nesta terça-feira, o brasileiro enfrenta Gregoire Barrère.

LAURA PIGOSSI GANHA FÁCIL

O resultado mais expressivo do dia foi de Laura Pigossi, medalha de bronze nos Jogos de Tóquio. A brasileira teve pela frente a russa Erika Andreeva, 19ª favorita do qualificatório, e se impôs, avançando com duplo 6/3. A vaga será decidida diante da espanhola Rebeka Masarova.

Laura começou com dificuldade seu jogo, sendo quebrada de início e ficando com 2 a 0 de desvantagem. Em um jogo maluco, ela virou para 3 a 2 e, quando tinha o saque para abrir vantagem, novamente permitiu a quebra. A brasileira, contudo, pressionava o serviço da russa e, aproveitando mais dois break points e confirmando o serviço, fez 6 a 3.

Depois de quebrar o saque da russa quatro vezes no primeiro set, Laura Pigossi continuou pressionando Andreeva e, com três quebras, repetiu o 6 a 3 para ficar a um triunfo da chave principal em Roma.