Thiago Monteiro estreia com vitória no Australian Open

O brasileiro Thiago Monteiro iniciou muito bem a sua participação no Australian Open. O tenista cearense derrotou, nesta segunda-feira (8), o eslovaco Andrej Martin, atual número 102 do mundo, por 3 sets a 0, parciais de 7-6 (8-6), 6-1 e 6-2, pela primeira rodada da competição.

Além de Thiago (nas simples), o Brasil conta na competição com Bruno Soares (que disputa as duplas com o britânico Jamie Murray), com Marcelo Melo (que atuará com o romeno Horia Tecau), e com o gaúcho Marcelo Demoliner (que tem como parceiro o mexicano Santiago Gonzalez).

Já nas duplas femininas, o país será representado pela paulista Luisa Stefani, que joga com a norte-americana Hayley Carter.

