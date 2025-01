Thiago Monteiro é 1º brasileiro a estrear no Aberto da Austrália e encara japonês neste sábado

Começa na noite deste sábado a disputa da chave principal do primeiro Grand Slam de tênis do ano, o Aberto da Austrália. Dos quatro brasileiros que participam do torneio (Bia Haddad Maia no feminino e João Fonseca, Thiago Monteiro e Thiago Wild no masculino), Monteiro é o primeiro a entrar em quadra.

O número 106 do mundo enfrenta a partir das 22h10 (de Brasília) deste sábado o japonês Kei Nishikori, ex-número 4 do ranking da ATP e atual 74. No domingo, Thiago Wild, número 76, pega o húngaro Fabian Marozsan, 57º do ranking, a partir das 22h10.

Sensação do circuito no momento, o jovem João Fonseca, de apenas 18 anos e 113º do mundo, terá pela frente o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo. A partida deve acontecer na segunda-feira, ainda sem horário definido. O mesmo vale para Bia Haddad Maia, 16ª do mundo, que deve enfrentar a argentina Julia Riera, número 147, na segunda-feira, com horário a confirmar.

O italiano Jannik Sinner, líder do ranking da ATP, é o atual campeão masculino do Aberto da Austrália e enfrenta o chileno Nicolas Jarry, 34º do mundo, a partir da meia-noite deste domingo. A belarussa Aryna Sabalenka, número 1 do ranking da WTA, é a atual campeã feminina do Grand Slam da Oceania e pega a norte-americana Sloane Stephens, 66 do ranking, a partir das 5h deste domingo.