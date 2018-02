Thiago Monteiro bate Gael Monfils e avança pela 1ª vez à semi de um ATP

O brasileiro Thiago Monteiro, 118º do ranking da ATP, conseguiu uma importante vitória na carreira nesta sexta-feira ao derrotar o francês Gael Monfils, 43º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4, pelas quartas de final do Torneio de Quito, disputado em quadras de saibro, no Equador.

O triunfo sobre o tenista que já foi Top 10 do ranking deu ao brasileiro pela primeira vez a oportunidade de disputar uma semifinal de torneio ATP. Na próxima fase, ele terá pela frente o vencedor da partida entre o austríaco Gerald Melzer, 98º do mundo, e o espanhol Albert Ramos, 21º do ranking.

Foi a segunda vez que os dois tenistas se encontraram na carreira. O outro confronto aconteceu também no saibro, em 2017, no Grand Slam de Roland Garros. Na ocasião, o francês atropelou o brasileiro com uma vitória por 3 sets a 0.

No duelo desta sexta-feira, Monteiro começou a partida ligado, conseguiu uma quebra logo no primeiro game do jogo e não deu chances para o adversário. No segundo, Monfils reagiu e conseguiu abrir 3 a 0. Ainda quebrou o saque do brasileiro no oitavo game e fechou em 6/2.

O terceiro set prevaleceu o equilíbrio até o nono game, quando Monfils encontrou dificuldades para acertar o primeiro serviço e deu a chance para Monteiro quebrar seu saque. Depois foi manter a tranquilidade e confirmar o saque para alcançar seu mais importante resultado na carreira.

OUTROS JOGOS – Também pelas quartas de final, o eslovaco Andrej Martin, 156º do mundo, derrotou o francês Corentin Moutet, (152º) por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4 e garantiu a classificação.

Na próxima fase ele terá pela frente o espanhol Roberto Carballes (107º), que derrotou o chileno Nicolas Jarry (95º), de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 7/6 (7/5). O duelo das semifinais também ocorrerá neste sábado.