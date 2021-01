Thiago Maia compartilha o início da fisioterapia no CT do Flamengo: ‘Feliz pela evolução’ Volante rubro-negro, emprestado pelo Lille, rompeu os ligamentos do joelho no jogo contra o Atlético-GO, dia 14 de novembro

Fora de combate desde novembro, Thiago Maia já deu início à fisioterapia no Ninho do Urubu. Neste domingo, o volante do Flamengo, que passou uma cirurgia no joelho esquerdo, compartilhou imagens da recuperação em trabalhos na piscina em suas redes sociais. A legenda foi a seguinte:

– Feliz pela evolução – escreveu o camisa 33.

Emprestado ao Fla até meados de 2021, Thiago Maia rompeu os ligamentos do joelho no jogo diante do Atlético-GO, dia 14 de novembro. A cirurgia não foi realizada antes de o Lille, detentor dos direitos econômicos do atleta, pedir uma avaliação de um médico ligado ao clube francês, o que adiou um pouco o procedimento.

A compra definitiva de Thiago Maia está nos planos da diretoria do Flamengo. A previsão de oito meses, conservadora, faz com que o retorno do atleta aos jogos antes do término de seu empréstimo, no meio de 2021, seja improvável. Contudo, de acordo com a evolução do jogador e das avaliações do DM do Fla, o período de inatividade pode ser diminuído. O volante tem 23 anos de idade.

