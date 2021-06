Thiago Maia comenta sobre testes de Ceni e se coloca à disposição: ‘Estou aqui para ajudar’ Com desfalques importantes, treinador vem testando atleta na meia direita rubro-negra

Na coletiva de imprensa após a vitória sobre o Fortaleza, na última quarta-feira, uma declaração de Rogério Ceni chamou a atenção: Thiago Maia vem treinando na meia direita. Neste sábado, na chega do Rubro-Negro ao hotel em Caxias do Sul, Thiago Maia comentou sobre os testes durante a semana e se colocou à disposição do treinador.

– Ele (Rogério Ceni) viu que eu estou fazendo uns gols nos treinos e está me colocando lá (ponta direita). Mas, estou aqui para ajudar, falei para ele que minha posição de origem é volante, mas estou aqui para ajudar. No que ele precisar, jogar de ponta ou em outras posições, vim para somar – disse Thiago Maia, ao canal “FlaZoeiro”.

A opção de usar Thiago Maia na meia direita chega em um momento que o Flamengo sofre com desfalques importantes no setor ofensivo. Titular da posição, Everton Ribeiro está na disputa da Copa América, assim como Gabigol e Arrascaeta. A falta de opções ofensivas foi a justificativa de Ceni para realizar os testes no elenco.

– Trouxe todo mundo que eu tinha disponível para o jogo. Acho que não ficou ninguém fora. Tem três jogadores de frente nas Seleções. Tinha o Max, que é uma opção, tenho treinado o Thiago Maia no lado direito, mas trouxe todo mundo disponível – disse Ceni, após a vitória sobre o Fortaleza.

Após se recuperar da grave lesão no joelho, Thiago Maia vive a expectativa de voltar aos gramados com a camisa do Flamengo. O atleta chegou a ser relacionado contra o Fortaleza, mas não entrou em campo. Neste domingo, às 11h (de Brasília), o Rubro-Negro enfrenta o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela sétima rodada do Brasileirão.

