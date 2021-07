Thiago Maia comemora o primeiro gol pelo Flamengo e fala sobre concorrência: ‘É uma briga boa, sadia’ Volante marcou o segundo gol do Rubro-Negro no triunfo por 2 a 0 sobre o Cuiabá

Em um jogo encardido e de pouca inspiração do Flamengo, coube a Thiago Maia matar o inédito duelo contra o Cuiabá, na vitória por 2 a 0, na Arena Pantanal e pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do meio-campista – o seu primeiro pelo clube – saiu já nos acréscimos do segundo tempo. E foi muito comemorado, sobretudo por coroar a sua volta antecipada aos jogos.

– Não é fácil ficar sete meses fora. Sou muito abençoado e iluminado. Eu queria agradecer à diretoria, aos jogadores, comissão técnica e a todo o departamento médico do Flamengo. Foram fundamentais na minha vida. De oito a dez meses, voltei em sete. E voltei bem, muito feliz, e mais ainda com a vitória – falou Maia, o novo camisa 8 pós-saída de Gerson, além da concorrência no setor:

– Como eu já disse, eu vim para somar. Gomes e Diego estão dando conta, mas é uma briga boa, sadia. Vim para somar – frisou, ao canal “Premiere”.

+ Veja a tabela completa do Brasileirão



Na sexta colocação, o Flamengo, com 12 pontos, agora mandará o clássico contra o Fluminense, neste domingo, na Arena Neo Química (do Corinthians), às 16h. O Fla-Flu será válido pela 9ª rodada do Brasileirão.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também