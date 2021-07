Thiago Maia brinca com o primeiro gol ‘finalmente’ e tira sarro de Werton após vídeo viralizar Volante do Flamengo participou de um quadro da FlaTV e voltou a falar a respeito da sensação após ir à rede com a camisa rubro-negra pela primeira vez

Em bate-papo bem-humorado e leve por conta de seu retorno e primeiro gol pelo Flamengo “finalmente”, Thiago Maia voltou a comentar sobre a inédita sensação de ir à rede após 31 jogos com a camisa rubro-negra. Além disso, no quadro “Resenha do Craque”, da FlaTV, tirou sarro da joia Werton.

– Depois de tanto gol anulado, finalmente esse não anulou, né? Sacanagem deixar comemorar o gol e depois anular (risos). Estou muito feliz, passei por um processo muito doloroso, porém estou mais confiante e mais forte. Ainda mais feliz pela vitória do nosso Mengão – falou Thiago Maia.

A respeito do jovem, Thiago Maia viu o repórter da FlaTV mostrar o vídeo do Werton que viralizou nas redes sociais logo depois da primeira partida dele pelos profissionais do Fla – foi o 21º Garoto do Ninho em ação na temporada. Nas imagens publicadas no TikTok, o atacante de 17 anos, digamos, erra o tempo da edição e vira alvo de brincadeiras.

– Ah, não, não vi isso daí não, pô. Parece.. que isso, pô, volta aí… Vi isso daqui não. Nossa, demora um pouco mais. Ah, não, eu vou zoar ele – brincou Maia, depois de ver o vídeo. Veja na íntegra abaixo:

+ Veja a tabela completa e os próximos jogos do Brasileirão



Na sexta colocação, o Flamengo, com 12 pontos, agora mandará o clássico contra o Fluminense, neste domingo, na Arena Neo Química (do Corinthians), às 16h. O Fla-Flu será válido pela 9ª rodada do Brasileirão.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também