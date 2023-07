Thiago Maia brinca com gol que deixa Flamengo perto da final na Copa do Brasil: ‘É meu’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 0:13 Compartilhe

O Flamengo abriu vantagem rumo à grande final da Copa do Brasil de 2023. Na noite desta quarta-feira, o time carioca foi a Porto Alegre e venceu o Grêmio, pelo placar de 2 a 0, no jogo de ida das semifinais. Gabigol abriu o placar e perdeu um pênalti, mas no segundo tempo o volante Thiago Maia deixou a sua marca e deixou a equipe em situação confortável.

Na saída do gramado, o meio-campista brincou ao falar do gol marcado aos 23 minutos do segundo tempo. Ele recebeu um passe de Arrascaeta na esquerda e bateu cruzado. A bola ainda desviou na defesa e Gabigol poderia ter completado para o gol, mas a bola entrou de mansinho no fundo das redes.

Thiago Maia fez questão de cravar que o gol foi dele. “Chutei no gol, gol é meu. O Arrascaeta falou que faço um gol por ano (risos), então preciso aproveitar esse para bater minha meta. O gol foi meu, não me venham dar contra”, brincou o camisa 8, todo satisfeito com a vitória.

Mesmo com a boa vantagem conquistada no campo do adversário, Thiago Maia fez questão de cravar que não há nada ganho, apesar da boa largada na disputa de 180 minutos. “Não tem nada ganho, foi apenas o primeiro tempo, o campo não estava bom, respeitamos o Grêmio. Vamos trabalhar, porque temos mais um desafio no sábado e o jogo de volta na próxima semana, estamos focados.”

Com o resultado, o Flamengo poderá até perder por um gol de diferença para sair com a classificação. Enquanto o Grêmio terá que vencer por três gols de diferença para chegar à decisão. Em caso de vitória por dois gols de diferença, a vaga na final será definida nos pênaltis.

A vaga vale mais R$ 30 milhões e a chance de brigar pelos R$ 70 milhões de prêmio estipulado ao campeão. Os times voltam a se enfrentar no dia 16 de agosto, às 21h30, no Maracanã, no Rio.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias